Lasquetty: "Si dimiten los directores de centros, les sustituiremos"

Javier Fernández Lasquetty, ha señalado que "lamentaría mucho" que los 120 equipos directivos de centros de salud, que rubricaron el jueves una carta donde mostraban su intención de dimitir en caso de aplicarse la externalización, llegaran a hacer efectiva su renuncia al cargo, pero "procedería inmediatamente a su sustitución".

Así lo ha indicado el consejero, y ha hecho referencia a las cartas en la que se recogía sus intenciones de dimisión, que sería efectiva en el momento en el que se publicara el pliego de condiciones para externalizar 27 centros de salud.

De momento se han producido 120 adhesiones de equipos directivos a esta carta aunque su entrega está también condicionada a que se logre un total de 135 intenciones de renuncia y, en principio, se entregaría en la Consejería de Sanidad el 27 de diciembre.

"Si se producen esas dimisiones, aunque ahora lo que hay es una intención condicionada, lo lamentaré mucho pero procedería inmediatamente a su sustitución" ha recalcado Lasquetty, que ha incidido en que "si otros médicos y enfermeras ocuparan sus puestos, lo harían muy bien".

Además, Lasquetty ha señalado que la presentación de estas medidas no es "la misión de un director de un centro de salud". Así ha resaltado que las personas que han rubricado la carta "tienen una responsabilidad de dirección de un organismo público" y, por tanto, aunque "pueden tener su opinión lo que no pueden es involucrar al propio organismo en sus ideas y sus planteamientos". "No es demasiado profesional", ha apostillado.