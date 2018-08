Las fábricas de coches cierran unos días en septiembre sin pagar a sus empleados por la falta de motores

AFECTA A 4.900 EMPLEADOS

Las fábricas de coches españolas empiezan a verse obligadas a cerrar algunos días, por no tener motores suficientes para montar sus vehículos. Pasa por dos razones: los motores no llegan a tiempo, porque la nueva normativa medioambiental exige controles más exhaustivos, y porque los clientes están pidiendo mayoritariamente motores gasolina y no diésel.