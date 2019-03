Jubilación forzosa para 700 médicos madrileños para ahorrar

700 médicos madrileños han sido jubilados de la noche a la mañana y, según parece, no serán los únicos. En los próximos cinco años otros 1.200 doctores mayores de 65 años recibirán misivas comunicándoles su "jubilación forzosa".

A pesar de que muchos de ellos se encuentran física e intelectualmente capaces de seguir ejerciendo su profesión, ahora se encuentran en la calle. Hay incluso numerosos médicos que han pasado un examen para seguir trabajando hasta los 70 años, pero esto no ha impedido que el gobierno de Ignacio González prosiga con su cruzada por recortar en Sanidad.

Ahora, los médicos denuncian trato vejatorio y alertan de que puede afectar a los pacientes porque, de todas las vacantes que dejan libres, sólo se cubrirá un 10%.

La medida ha sorprendido enormemente al Colegio de Médicos de Madrid, que ha vaticinado que "golpeará de lleno" a la Sanidad pública. "Llegará el lunes el paciente a ver a su médico y se encontrará con que ya no está, pero no porque se haya ido de vacaciones, sino porque ya no va a volver a estar", declara Sonia Pérez, presidenta del Colegio de Médicos de Madrid.