De Guindos: "Los frutos de la reforma laboral se están dejando sentir"

El ministro de economía regresa con la maleta cargada de optimismo. Luis de Guindos afirma que "podemos considerar que al menos haya un ahorro que estará en torno a cinco décimas del PIB como consecuencia de los menores costes financieros".

Lo que, según De Guindos, supondría un ahorro de 5.000 millones de euros para las arcas públicas. Un optimismo que también traslada a las cifras del paro. Según el ministro el desempleo en España no llegará al 27,1% previsto por el Gobierno. "Seguramente la tasa de paro este año va a ser más reducida que lo que habíamos proyectado en el Programa de Estabilidad".

Una mejora que atribuye, en parte, a la reforma laboral. "El comportamiento desde el punto de vista salarial creemos que es el adecuado, está habiendo moderación salarial, se está ganando competitividad y, por lo tanto, los frutos de la reforma laboral se están dejando sentir", asegura el ministro.

Y a tan solo unos días de comenzar el curso político, el ministro De Guindos saca pecho y lanza varias promesas: "no va a haber ninguna modificación sustancial del IVA, y, por supuesto que el Gobierno no va a dejar caer al CESIC", señala.



Distinta visión la de los socialistas, que todavía no ven la luz al final del tunel. Apuestan por el crecimiento económico pero, aseguran, no a costa de los derechos de los trabajadores. El secretario de organización del PSOE, Óscar López, afirma que "ojalá haya recuperación económica, pero no podemos consentir una salida de la crisis habiendo perdido derechos de los trabajadores con la reforma laboral".

Y se oponen a nuevos recortes por parte del Gobierno. El sr. de Guindos insinúa nuevos recortes, que se suman a los que ya ha habido. Desde luego el PSOE rechaza la reforma de las pensiones que prepara el Gobierno y rechazamos también propuestas como las que está haciendo la patronal de nuevas rebajas de salarios".

Porque, dicen los socialistas, los españoles ya han hecho suficientes esfuerzos.