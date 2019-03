El Gobierno recurrirá la consulta canaria sobre los sondeos petrolíferos

La delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento, del PP, ha confirmado que el Ejecutivo recurrirá ante los tribunales la consulta sobre las prospecciones petrolíferas que proyecta la Comunidad Autónoma con el argumento de que excede sus competencias.

La Administración central recurrirá la iniciativa, "lógicamente", porque "la ley, no nos olvidemos, está para cumplirse" y el Gobierno Autónomo la está vulnerando, ha sostenido Hernández Bento, con la decisión de hacer una consulta en relación a las prospecciones petrolíferas proyectadas en aguas cercanas al archipiélago, anunciando su fecha y la pregunta que hará.

Y es que los responsables del Ejecutivo, conformado por CC y PSOE, "con la misma pregunta vienen a reconocer que no tienen competencias para hacerla", ha argumentado ante el enunciado planteado para la consulta, que es "¿Cree usted que Canarias debe cambiar su modelo medioambiental y turístico por las prospecciones de gas o petróleo?".

Una consulta que "es tan confusa que yo misma, a esa pregunta, si hay que cambiar algún tipo de modelo medioambiental, contestaría que no, y es evidente que yo estoy a favor de que se realicen los sondeos", ha apostillado la delegada del Gobierno en las islas.

"Por lo tanto, yo no sé qué sentido tiene preguntarle a la gente ese tipo de preguntas a las que, al final, se puede contestar sí o no estando a favor de los sondeos o en contra", ha sentenciado. Y ha insistido: "A mí me parece un sinsentido y vuelvo a apelar a la responsabilidad" del Ejecutivo de la Comunidad Autónoma.

Ejecutivo al que ha acusado, además, de que "claramente está intentando manipular la opinión de las personas" al plantear esta consulta, que ha anunciado que pretende convocar para el 23 de noviembre, "después de una campaña institucional claramente en contra" de las prospecciones.

Porque "lo menos que se puede pedir de un gobierno es que no intente influir sobre una respuesta a una pregunta de la que supuestamente quiere conocer una opinión", ha afirmado Hernández Bento a preguntas de periodistas antes de asistir a una conferencia del vicesecretario general de Naciones Unidas y director ejecutivo de su Comisión Económica para África, Carlos Lopes, en Gran Canaria.