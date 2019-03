El gobierno desconoce cuántos ceses de personal se han producido en la Agencia Tributaria

Hace semanas que Cristóbal Montoro tenía pendiente una pregunta parlamentaria. UPYD quería saber más sobre los movimientos recientes en la Agencia Tributaria. El ministerio que dirige no ha optado por el "no sabe, no contesta" si no por el "contesta pero no sabe". Desconocen cuántos ceses se han producido desde que el PP llegó al Gobierno.

"No es posible facilitar el dato porque cualquier nombramiento en un puesto de libre designación, necesariamente, implica el cese en el puesto que se venía ocupando".

Relevos en la cúpula en los que hubo quién vio injerencias políticas por parte del Gobierno. La polémica creció cuando se publicó hace un mes que el ministro se habría referido a la Agencia Tributaria como "nido de socialistas". Una afirmación que el propio Montoro negó tajante: “Yo no dije eso, yo dije que había varios altos cargos de la etapa socialista”.

A pesar del desmentido las suspicacias siguen abiertas. Sobre todo desde la polémica destitución de la inspectora que rechazó un recurso de la multinacional Cemex investigada y multada. Desde ahí una cascada de ceses y dimisiones. Hasta el propio director de Inspección, Luis Jones, dejó el cargo.

La Agencia Tributaria justificó los cambios alegando "reorganización de personal". Pero la opacidad va más lejos. El Gobierno ha señalado que tampoco sabe exactamente cuántos inspectores hay.