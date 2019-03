Francisco Javier Guerrero: "En prisión hacemos tertulias sobre el carruaje andaluz o los ovnis"

"He leído mucho", confiesa, "sobre todo novelas de temas relacionados con la Edad Media. Lo último que he leído ha sido sobre la I Guerra Mundial. También 'La Europa de Santo Tomás de Aquino', un tratado histórico magnífico".

"El viernes pasado me leí por la mañana 'Metamorfosis', después cogí 'La sombra del águila', un libro de Pérez-Reverte cachondísimo", nos cuenta. También ha tenido tiempo para hacer ejercicio: "Después salí a andar al patio una horita, y también he hecho bicicleta".

Guerrero ha participado en diversas tertulias, "eran literarias o sobre temas como el caballo o el carruaje andaluz, o los ovnis". "Tambien hacemos cinefórums", explica, "que no es sólo ver una película. Hay que explicar qué has visto en la película, dónde has visto los puntos de inflexión, si la ropa o los decorados eran adecuados con la época..."