Francisco González le dijo al juez que Rato “no entendía o no aceptaba” que Bankia necesitaba 20.000 millones

Tres banqueros en la Audiencia Nacional, y dos posturas totalmente encontradas. Infolibre muestra las declaraciones de Botín, González y Fainé ante el juez Andreu, quienes no se ponían de acuerdo sobre el plan de Rato para reflotar Bankia.

"Rodrigo Rato eso no entendía o no lo aceptaba. Es decir, él más o menos pensaba ‘yo tengo una entidad con la que más o peños puedo ir tirando’. Lo que no sabia es que era una entidad que ante cualquier dificultad estaba quebrada”, así de claro fue Francisco Gónzalez, presidente del BBVA ante el juez.

Las declaraciones del presidente del BBVA contrastan con lo que argumentó el presidente de La Caixa al que la actuación de Ralo le pareció “coherente”."Estamos hablando del negocio bancario, hay que ver qué intereses hay detrás de cada actuación", asegura Jesús Maraña, director de Infolibre.

Rato creía que 7.000 millones de euros serían suficientes para salvar Bankia aunque los banqueros al reunirse con él hablasen de 20.000 millones. “Esas cifras no eran creíbles y por eso la presión continuaba. Si fuesen creíbles, no se habría montado esa campaña de desconfianza sobre España”, afirmaba al juez Francisco González.

Emilio Botín también confirmó el temor por la situación de la caja: “A mí lo que parecía y no me hacía falta ir a esa reunión para decirle lo que le digo, y me imagino que los demás lo sabrían igual y en los mercados ocurría lo mismo. Hacía falta una ayuda masiva” Una ayuda que, hasta el momento, ha costado al Estado más de 22.000 millones de euros.