Las familias monoparentales, las más afectadas por la crisis

Desde hace unos años, Montse se encarga sola de sus dos hijos, de 4 y 8 años. Es arquitecto técnico y profesora, pero los últimos 4 años solo ha encontrado algunos trabajos de camarera, jardinera o limpiadora. Además, hace un mes, se le acabó la ayuda de 426 euros con la que sobrevivía.

"Hay que buscarse mucho la vida, no es lo mismo tener dos sueldos o, por lo menos, dos personas peleando, aunque sean con trabajos sin contrato, pero por lo menos si uno sale que el otro se quede con los chicos", declara

En España hay 1.438.280 familias monoparentales, de las cuales el 82% están encabezadas por una mujer y son uno de los colectivos más castigados por la crisis económica.

"Muchas de ellas se encuentran en situación de desempleo, han perdido las prestaciones sociales,pero mantienen la necesidad de la crianza de los hijos, de mantener el pago de la vivienda, y se ven abocadas a situaciones de desesperación económica, dice Andrés Conde, Director General de Save The Children España.

También es el caso de Verónica. Tiene que hacer malabares con los 640 euros de su trabajo de media jornada como limpiadora. "Un mes pago la luz y al otro el gas, así lo voy sorteando", confiesa. Con 3 hijos a cargo, hace lo imposible para llegar a fin de mes.

"Llego a fin de mes con 20 euros, y a lo mejor todavía me queda una semana entera, no sé ni cómo salgo adelante, la verdad", añade. Según Save The Children, el nivel de vida de 4 de cada 10 familias monoparentales ha empeorado durante el último año, pero ellas, como tantas otras, seguirán luchando con la esperanza de un futuro mejor.