El Eurogrupo no es capaz de encontrar una solución para Grecia

"Estamos cerca pero hay que llevar a cabo verificaciones técnicas y hay que hacer cálculos financieros, pero esto ya no era posible a esta hora del día y por eso hemos interrumpido la reunión para retomarla el lunes", para tratar de solucionar entonces los problemas técnicos, indicó el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al término de la reunión.

Tras casi doce horas de negociaciones, Juncker aseguró que la reunión no ha fracasado por ninguna parte especial, dado que no hay grandes desacuerdos políticos entre los países de la eurozona.El presidente del Eurogrupo explicó, no obstante, "somos responsables ante nuestros gobiernos y parlamentos" y que encontrar las fórmulas de financiación y la forma de garantizar la sostenibilidad de la deuda griega debe hacerse de la manera "más apropiada posible".

En cuanto al desembolso del próximo tramo de ayuda, de 31.500 millones de euros, Juncker admitió que no sabe cuándo se liberará la ayuda, pero destacó los esfuerzos realizados por el país mediterráneo y aseguró que "Grecia ha cumplido, ahora nos toca a nosotros cumplir". El también primer ministro de Luxemburgo, admitió estar "un poco desilusionado", pero reconoció que los asuntos técnicos son de naturaleza complicada y que requieren cálculos precisos.

"No fue posible hacerlos esta noche", recalcó. Sin embargo, señaló a renglón seguido que "sobre Europa, no estoy nunca desilusionado porque ya nunca me hago ilusiones".Juncker explicó que habló hoy con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y que éste le ha dicho que "no es su intención" abordar el rescate griego durante la cumbre extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará este jueves y viernes en Bruselas.

En un comunicado difundido tras el Eurogrupo, los países afirman que han "avanzado" a la hora de identificar iniciativas creíbles encaminadas a contribuir de manera importante a la sostenibilidad de la deuda griega, aunque ninguno de los representantes de la eurozona quiso revelar más detalles. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, señaló por su parte que el Eurogrupo está cerca de cerrar el agujero fiscal de Grecia pero recalcó que aún queda trabajo por hacer para llegar a un acuerdo al respecto.

Grecia disgustada con la falta de acuerdo del Eurogrupo

El primer ministro griego, el conservador Andonis Samarás, expresó esta mañana su disgusto por la falta de acuerdo sobre el desembolso de los nuevos tramos de financiación y la estrategia para mantener la sostenibilidad de la deuda con que concluyó la reunión del Eurogrupo. "Cualquier dificultad técnica a la hora de encontrar una solución técnica no es excusa para ninguna laxitud o retraso", afirmó Samarás en un comunicado de prensa.