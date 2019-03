España no cumplirá el objetivo de déficit en 2013 a pesar del "maquillaje" en las cuentas

En el Gobierno, parecían convencidos de que este año sí alcanzarían el objetivo de déficit: "Esperamos converger al 6,5% que es nuestro compromiso", afirmaba De Guindos. Tanto, que a Montoro no le asustaban los avisos de Europa sobre un previsible incumplimiento: "Me desasosiega, lo que no me deja dormir es la décima", bromea el titular de Hacienda.

Esa décima ahora podría convertirse en un mal sueño. La previsión del ejecutivo era del 6 y medio por ciento. Pero Según publica El Mundo, finalmente la cifra será del 6,7, dos décimas más. Hasta un total de 68.500 millones. "Lo más preocupante es que España lleva muchos años que no es capaz de cerrar el déficit, incluso las previsiones según la Comisión Europea es que va a ser un déficit más alto que este año", recuerda el subdirector de FEDEA J. Ignacio Conde-Ruiz.

Entre los principales problemas, el Estado recaudó en 2013 mucho menos de lo previsto. Comunidades y seguridad social tampoco cumplieron. Y lo que el ejecutivo esperaba ahorrar en intereses de la deuda por la bajada de la prima de riesgo también se queda corto.

Ni el 'maquillaje' fiscal del que hablan los economistas ha sido suficiente. En 2012 hubo un recorte de 5.000 millones, ahora dice el señor Montoro que en 2013 se ha gastado lo mismo que el año anterior", observa el economista José Carlos Díez.

Un recorte en el gasto público por el que la oposición pedirá explicaciones en el Congreso.