Los presupuestos de 2014 no contemplan nuevas subidas de impuestos

Crecimiento leve y reducir el déficit son las ideas que marcan los próximos presupuestos que acaba de aprobar el gobierno. Congelan el sueldo a los funcionarios y suben minimamente las pensiones.

Según Soraya Saénz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, "los presupuestos buscan el equilibrio entre la austeridad y la recuperación económica".

Dicen que son los presupuestos de la recuperación económica. En 2014 creceremos, sí, pero tímidamente así que en la cuentas seguirá habiendo recortes, la explicación a ello vuelve a estar en el déficit.



Hay que pasar del 6,5%, con el que se espera cerrar este año, al 5,8% exigido para 2014 lo que significa un recorte de 7.000 millones de euros que saldrá de las partidas de pensiones y el paro.El gasto en pensiones aumentará porque hay más jubilados pero todo hace pensar que su pensión, desvinculada del IPC, sólo crecerá un 0.25%, el mínimo garantizado. También los parados serán víctimas de estos presupuestos.

Aunque el paro baje, los que reciben prestación cobran menos y durante menos tiempo. El gasto en prestaciones podría bajar un 5,6%. Los autónomos critican sus condiciones "como he sido autónomo, hasta que no lleve un año en paro no cobro nada".



Los funcionarios volverán a sufrir una congelación de su sueldo por cuarto año consecutivo. Pero es que además, sólo se cubrirán 1 de cada 10 bajasMiguel Borra, el presidente de CSI-CSIF, asegura que "se destruye empleo público y se deterioran todos los servicios: jueces, policías, médicos..

."La mejora de la prima de riesgo hará que en 2014 paguemos menos por los intereses de la deuda que en 2013. El gasto será el equivalente al recorte en los MInisteriosEl mayor esfuerzo de estos presupuestos tendrán que hacerlo las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social.

La partida de los ministerios desciende un 0,7%. Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, ya dijo en julio que el gasto de los ministerios iba a descender un 0,7% respecto a 2013 y que esta partida iba a ser equivalente a la carga de intereses de la deuda pública.Otra de las principales partidas de estos presupuestos será la de intereses.

Aquí, la mejora registrada en la prima de riesgo de los últimos meses permitirá reducir el gasto por la deuda, que en 2013 fue la que más dinero se llevó por detrás de las pensiones. Sin embargo, en 2014 bajará hasta los 36.000 millones desde los 38.600 de este año. Y eso a pesar de que el volumen de la deuda alcanzará niveles récord y superará el 96% del PIB en 2014.