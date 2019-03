Elisenda: "El trabajo que tengo no lo cambio por nada"

El proyecto del colegio de ingenieros técnicos industriales incluye un plan retorno para que puedan seguir su carrera en España en un futuro e incluso para poder captar empresas alemanas para España. Actualmente en España alrededor del 15% de los ingenieros están en paro.

María del Mar tiene 41 años, es ingeniera técnica industrial y lleva casi dos años en el paro. Después de enviar su currículum a más de 2000 ofertas, el mejor empleo que encontró en España le ofrecía un sueldo de 17.000 euros, e incluso de 15.000.

Ahora su paciencia ha dicho basta y ha decidido poner rumbo a Alemania. Explica que "al final tienes que irte a otro sitio donde sí se valora la ingeniería española, pero además tienen ofertas de trabajo que ofrecer".



Aunque es un país fuertemente industrializado lo cierto es que a día de hoy existe un gran déficit de ingenieros. Antonio Galdón Ruiz, Presidente del Consejo general de ingeniería técnica industrial, asegura que "necesita cuatro veces más de ingenieros. Mientras que en España trabajan entre unos 240.000 y 250.000 ingenieros, en Alemania son más de 800.000 ingenieros".

Elisenda es ingeniera química y desde hace ocho meses trabaja en Alemania. Su principal barrera fue el idioma. Explica que "empezar en un trabajo nuevo es ya de por sí complicado, pero si le sumas un idioma que no es el tuyo, es un poco más difícil".

Pero una vez superada la barrera del idioma, las ventajas de su nuevo empleo le hicieron olvidarse de lo mucho que le costó dejar España. Reconoce que "el trabajo que tengo no lo cambio por nada, me siento una privgilegiada".



Y aunque Alemania no promete ser el dorado para este sector supone toda una oportunidad para que al menos puedan ejercer su profesión.