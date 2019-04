Los españoles sufren un aumento del endeudamiento familiar a causa de los préstamos para afrontar los gastos de Navidad

El crédito vuelve por Navidad. Lo hizo de tal manera que estamos ante el mayor aumento del endeudamiento familiar en un mes de noviembre desde que estalló la crisis, con 6.000 millones de euros más que el mes anterior.

"Hay un aumento de la mejora de la expectativa del empleo, hay un aumento de la renta disponible para las familias y por otro lado también hay una precariedad en el empleo, no hay renta todavía suficiente...", cuenta Vicente Domínguez Casas, profesor de economía de la Universidad Carlos III.

Repunte en Navidad por la lista de regalos que se da también con fuerza en junio, antes del verano, para comprar, sobre todo, coches, electrodomésticos y viajes.

"Las tarjetas suelen ser para gente con pocos recursos porque es más fácil acceder a ellas, en el caso de los préstamos suelen ser gente con un trabajo más estable", declara Estefanía González, portavoz de finanzas de 'kelisto.es'.

Como José Manuel, a quien el banco le dio un crédito para pagarse la universidad, aunque no le permitió incrementarlo para caprichos: "Intenté que me aumentaran el préstamo 400 euros y no me dejaron", relata José Manuel.

Desde las asociaciones de usuarios, alertan: hay que ir con cuidado, sobre todo con las empresas no financieras que ofrecen créditos rápidos.

"El interés puede ser medianamente razonable pero en el momento en el que te retrasas uno o dos días te acaban cobrando una barbaridad y una ilegalidad", explica Rubén Sanchez, portavoz de FACUA.

Crédito al alza antes del verano y la navidad, que desciende en el global del año debido a que se firman menos hipotecas.