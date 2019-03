Los jueces ordenaron 184 desahucios diarios en 2013

SEGÚN LA MEMORIA PUBLICADA POR EL CGPJ

Los jueces ordenaron 67.000 desahucios en toda España en 2013, según consta en la memoria del poder judicial. De esta cifra, más de la mitad son desahucios por no pagar el alquiler. Un 38%, alrededor de 25.000 familias, tuvieron que dejar sus casas por no poder pagar la hipoteca. Son datos no comparables, porque es la primera vez que los jueces contabilizan el número de desahucios.