Educación apuesta por cambiar las becas por "créditos sin intereses" a los estudiantes

La secretaria de Estado de Educación, Formación Profesional y Universidades ha afirmado que parte del problema de la financiación de la universidad española es "que depende en mucha mayor proporción que en otros países de financiación pública", por lo que ha dicho que es "muy importante que en la universidad crezca la proporción de financiación privada".

Así lo ha explicado Gomendio en un desayuno informativo, que ha tenido lugar este viernes en Madrid, y donde ha sido presentada por el rector de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, César Nombela, en el que ha detallado que el incremento de esa proporción puede venir "a través de contratos con empresas" o a través de "cátedras patrocinadas por instituciones privadas" a las que no les ve "ningún problema".

"Es necesario un debate sobre los problemas de la financiación en la universidad que vienen fundamentalmente de la financiación que les otorgan las comunidades autónomas", ha concretado, para después insistir en que "debería tener un componente mayor de financiación privada". Dicho esto, la secretaria de Estado ha puesto de manifiesto que, a su juicio, el problema del sistema universitario español no radica en si existe un número demasiado elevado de centros, sino en que hay "un crecimiento exponencial de titulaciones" y que un 50% de los alumnos escogen la rama de las ciencias sociales y jurídicas y menos de un 6% ciencias.

"Parte de la responsabilidad es nuestra porque, en este momento, no damos ninguna información a los estudiantes sobre el nivel de empleabilidad de las distintas carreras", ha reconocido. Por ello, Gomendio ha defendido la importancia de que cuando los estudiantes elijan qué estudiar "tuvieran en cuenta esa información" porque como son tantos los estudiantes de ciencias sociales y jurídicas, "se enfrentan a unas tasas de desempleo altísimas".

Además, ha añadido que hay "una necesidad enorme" de estrechar los vínculos entre la universidad y la empresa y ha puesto como ejemplo el "éxito" que, en su opinión, ha supuesto la Formación Profesional Dual. Preguntada sobre si el Ministerio de Educación se plantea subir el coste de las enseñanzas no obligatorias, Gomendio ha explicado que el "único debate que se ha planteado por ahora" es que las comunidades autónomas pudieran aumentar las tasas universitarias hasta un máximo del 25% del coste real.

"El debate es quién paga, cómo y cuándo", ha subrayado, para después añadir que "no es cuestión de gratuito o no gratuito". En este sentido, ha concretado que Cataluña es una de las dos autonomías que ha llegado a ese 25% del coste y lo "ha hecho en relación de forma gradual a la renta familiar, de forma que solamente los estudiantes de rentas altas llegan a pagar el 25%". "A mí, personalmente me parece una solución razonable", ha señalado.