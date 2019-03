El déficit, las pensiones… Los deberes del próximo ministro de Economía

Aún no sabemos el nombre del próximo ministro de Economía, pero sí quién no repetirá. Aunque los datos aún no reflejan la campaña de Navidad, De Guindos deja un desempleo del 21% y la cifra de parados por encima de los 4.800.000.

Temporalidad y salarios bajos inquietan a los expertos de cara al año que empieza. Luis Ángel Hierzo, economista señala que "es factible" crear 500.000 puestos de trabajo en un año pero aclara que es "más difícil" que sean trabajos a tiempo completo y con salario digno.

En los 'debes' del próximo Ejecutivo el cumplimiento del objetivo de déficit, en 2015 era del 4,2%, y Bruselas prevé que nuestro país no cumplirá, aunque al Gobierno no le falte confianza. La comisión también mostró sus dudas sobre 2016. El objetivo está en el 2,8% y Bruselas prevé que se quede en el 3,6%.

Otro reto, las pensiones. A partir de ahora nos jubilamos con 65 años y cuatro meses pero la hucha se sigue vaciando. En 2011 había 66.800 millones en la hucha de las pensiones, ahora 34.200, casi la mitad. Al próximo ministro de economía, no le faltará tarea.