El Black Friday llega con miles de descuentos y ofertas que harán a más de uno caer en la tentación. La proximidad de las Navidades también incita a comenzar a hacer las compras para estas fiestas, pero algunos alertan: es importante comprar con sensatez. Este es el decálogo de consumo responsable.

La primera pregunta para evitar compras compulsivas: ¿Lo necesito? Si no sabemos contestarla con claridad llega la segunda pregunta: ¿Me lo puedo permitir?

Hay quien se justifica con el típico "una vez al año no hace daño", pero quizá sí a nuestro bolsillo. Por eso, con estas cuestiones se pretende invitar a la reflexión.

De hecho, una marca de ropa a llenado las zonas comerciales con carteles para hacer su particular campaña. "No lo compres si no lo necesitas", se puede leer en ellos.

Víctor Rodado, fundador de Minimalisim brand, explica el sentido de estos anuncios: "No le decimos a la gente que no lo compre, sino que compre cosas de calidad".

También a veces basta con que miremos si tenemos algo parecido en el armario. O nos podemos preguntar si nos hace feliz aquello que acabamos de comprar.

Para terminar este cuestionario, saber si son los descuentos los que realmente nos impulsan al consumo. Respuestas a preguntas, para que no nos olvidemos de comprar con cabeza.