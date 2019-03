Cuando el cierre de la empresa se convierte en una oportunidad para el autónomo

“Esto me lo hice cuando fracasé en mi primera empresa y decidí, como el Ave Fénix, resurgir de mis cenizas”, cuenta Álvaro Cuesta, fundador de ‘Soñar Ventures’ mostrando su tatuaje del Ave Fénix.

Y vaya si resurgió. Ahora selecciona ideas, talentos y lanza una pequeña empresa al mes. Todo esto después de tener que cerrar sus tres anteriores empresas.“Aircomet era nuestro proveedor principal, quebró, nos dejó una deuda muy importante y me impidió pagar los salarios de los trabajadores y otras muchas obligaciones que tenía”, comenta Álvaro.

Tuvo que cerrar. Cuando este momento llega, Álvaro asegura que hay dos opciones: “Hacer como los músicos del Titanic, que tocaron la música mientras el Titanic se hundía, y la otra es anticiparse, ver el iceberg”. Se suelen ver de lejos y aunque no podamos esquivarlo, sí podemos desalojar el pasaje ordenadamente.

Sèbastien Chartier, Fundador del Salón ‘MiEmpresa’ lo tiene claro: “Lo importante es saber que la compañía va mal y que tienes que cerrar con numerosas obligaciones y entonces prever dos tres meses antes lo que va a ocurrir y anticiparte”.

Y después, no dejar que nos invada esa enfermedad tan española: El miedo al fracaso. Agustín Cuenca, director de ASP Gems, es otro superviviente del fracaso.“En la primera burbuja de Internet montamos una empresa en la que llegamos a ser casi 500 empleados, estuvimos incluso cerca de la salida a Bolsa y luego el mercado se cayó y en dos años tuvimos que cerrarla, desgraciadamente”, recuerda Agustín.

Asegura que fracasar es a veces una lección importante y en España si cuando fracasas lo haces bien, no es un estigma tan duro.

“Muchos inversores dicen que si tú no has fracasado no invierten en ti. Porque una experiencia como el fracaso te hace mucho más fuerte”, añade Sèbastien Chartier, fundador del ‘Salón MiEmpresa’. Su consejo para que el fracaso no te derribe a la primera: “Dedícale 5 minutos todas las mañanas a pensar cómo vas a cerrar. Aunque luego no pase”. Si fracasas, fracasa pronto para recuperarte y renacer. Y recuerda que, como dijo Churchill, el fracaso es la antesala del éxito.