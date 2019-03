Las continuas contradicciones de los exconsejeros de Caja Madrid ante el juez

Así fue el testimonio ante el juez de José Ricardo Martínez sobre quién le había entregado su tarjeta: "Me la entregó José Manuel Fernández Norniella. Me dijo que eran para todo tipo de gastos".

Y esto dijo el aludido: "No he hablado de estas tarjetas. No he podido hablar de estas tarjetas porque, entre otras cosas, ni siquiera concía cómo funcionaban". Además, ante el asombro del fiscal, Norniella aseguró que el Consejo aprobaba temas importantes, como la retribución de los consejeros, sin estudiarlos.

Javier López Madrid, imputado también por el presunto acoso a su dermatóloga, reconoció que no había tributado por lo que gastó. Pero dice que le habían engañado. Y recalcó que él ya ha devuelto el dinero. Según él, le habían dicho que la tarjeta era parte de su remuneración.