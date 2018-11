Consejos y recomendaciones para el hipotecado: así tienes que actuar ahora que la banca pagará el impuesto de las hipotecas

A todo aquel que acude ahora a una gestoría con una hipoteca bajo el brazo le dan el mismo consejo. "Para firmar, yo me esperaría un poco a que las cosas estén claras". Los clientes están haciendo caso a la espera del decreto que obligue a los bancos a pagar el impuesto de las hipotecas. "Estamos totalmente paralizados en la gestoría con los temas hipotecarios", ha afirmado a laSexta Emilio José Villén, abogado en 'Gestoría Pastor'.

No obstante, en otras notarías sin han tenido que atender a otros hipotecados que no podían esperar más al decreto. La razón: en muchos casos, si posponen la firma, pierden el inmueble. "Se entrega la señal para la compraventa de la vivienda y se ha de fijar un plazo para la firma de la escritura. Si no se firma hoy, corre el riesgo de perder la operación", valora el notario José Luis Amigo.

Por su parte, los clientes tienen ahora una pregunta: tras el decreto, ¿se dará una subida de los tipos de interés? Los expertos creen que no se encarecerán las hipotecas subiendo los intereses o las comisiones por la enorme competencia. "Ahora en el mercado de las hipotecas hay mucha competencia", ha precisado Ignacio Cantos, director de Inversiones de 'AtlCapital", en declaraciones a 'Antena 3 Noticias'.

Además, para evitarlo, el Gobierno estará vigilante. En palabras de María Jesús Montero, ministra de Hacienda: "Velará para que no se produzca ningún tipo de traslado de costes". Ese impuesto está dentro de los gastos hipotecarios, tributo que venía pagando el cliente. La notaría, actualmente, se comparte con el banco; la gestoría, el cliente; el registro, el banco; y la tasación, el cliente.

Aunque muchos están pleiteando actualmente para que solo sea el banco. "En Alicante hay a la semana unos 100 juicios sobre hipotecas", ha explicado a 'Antena 3 Noticias' Salvador Bellmont, decano de los jueces de Alicante. La recomendación de las asociaciones es que se sigan reclamando los gastos hipotecarios.