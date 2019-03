Conocer bien el negocio y tener en cuenta el pago mensual, las claves para abrir una franquicia de éxito

Se ha celebrado en Madrid la 'Expofranquicia' donde los asistentes han tomado nota de los consejos necesarios antes de abrir una franquicia. Una fórmula comercial que se ha multiplicado en los últimos años. Las franquicias más demandadas son las de restauración, moda y estética.

Antonio Hermida y su mujer montaron su negocio hace once años y hoy son franquiciadores de una cadena con más de 60 establecimientos. "Nosotros no pensábamos que íbamos a tener una evolución tan grande e intentamos transmitir a nuestros franquiciados todo lo que sabemos para que puedan tener éxito", explica Antonio Hermida, CEO de Franquicias IDEAL.

El éxito de un sector que ha proliferado como una vía de escape a la crisis porque montar un negocio bajo el respaldo de una marca consolidada favorece la cuenta de resultados. Pero eso no lo es todo. "Para abrir una franquicia no hay que contar solo con el dinero sino también disponer de un dinero ahorrado porque los primeros meses no son fáciles", comenta Luis Carlos Pozo, experto en expansión de franquicias.

Los franquiciadores se llevan un porcentaje de beneficios por el uso de la marca y sus productos. Motivo por el que algunos franquiciados abandonan cuando los números no salen. César Cuevas lo sabe bien. Su primera experiencia como franquiciado fracasó a los dos meses, pero decidió continuar y montar otra distinta.

"Tienes que tener claro hasta dónde estás dispuesto a arriesgar. Tener una franquicia no significa que el franquiciador vaya a hacer todo por ti y que vaya a funcionar porque sea la mejor franquicia del mundo", advierte César.

Seleccionar bien la ubicación u obtener una rápida rentabilidad, son algunas de las claves para afrontar los contratiempos. "Hay altibajos pero lo importante es tener apoyo del entorno, en este caso de la franquicia, para que si eso ocurre sepas que nosotros vamos a tirar de ti", asegura Cristina Álvarez, quien dirige una franquicia desde hace 10 años.

Casos de éxito y fracaso en un sector que cada año suma a nuevos franquiciados.