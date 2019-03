Las Comunidades Autónomas en pie de guerra contra el copago farmacéutico hospitalario

El copago farmaceútico en los hospitales entra en vigor en 24 horas y ni el sistema informático está preparado ni los facultativos tienen mucha información. En las farmacias ocurre la misma situación de nerviosismo por falta de información. "No nos han informado de nada. Lo sabemos por los medios de comunicación, pero no nos han notificado nada por escribo ni nada", se queja un paciente.

El 'copago hospitalario' afecta a 42 fármacos y, según sanidad, ayuda a "la sostenibilidad del sistema". Han puesto fecha para empezar a cobrar pero no para la forma de pago.

Juani es una de las miles de personas que se verán afectadas. Tiene metástasis y su tratamiento cuesta unos 3.500 euros al mes. "Es imposible. Si no puedo pagar me tendré que morir", se lamenta Juani.

Igual que ella muchos enfermos, la mayoria crónicos, tendrán que abonar el 10% de sus recetas. El copago farmacéutico hospitalario se calculará según la renta y supondrá como máximo 4,12 euros por envase.

Y todo en mitad de una gran incertidumbre."No parece que esté nada preparado y no nos han comentado nada", dice un hombre. "Si tengo que pagar este medicamento no podría pagarlo", advierte una mujer enferma de artritis reumatoide severa.

Una medida que ha sido rechazada por un gran número de comunidades como Cataluña, Navarra, Asturias, Baleares, Andalucía, Canarias y País Vasco. Esta última además presentará recurso.

Algunos colectivos médicos consideran esta medida recaudatoria más que disuasoria, y advierten de que muchos enfermos podrían abandonar su tratamiento.