El Comité de Derechos y Garantías del PP retrasa la decisión de expulsar a Rodrigo Rato

Francisco Molinero Hoyos, diputado del Congreso por Albacete y miembro del Comité, será el instructor que dirija esta investigación, según ha informado el partido en un comunicado. "El instructor designado practicará, de manera inmediata, las diligencias oportunas con todos los afiliados a los que pueda afectar dicho expediente", subraya el PP en esta nota. El Comité, que preside el alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco, se ha reunido el miércoles para este nombramiento y para confirmar la apertura del expediente informativo sobre estos militantes, entre los que se encuentra el expresidente de Bankia, Rodrigo Rato, que fue vicepresidente en el Gobierno de José María Aznar.

De los dieciséis militantes que tuvieron tarjetas opacas, tres se han dado ya de baja del partido, aunque entre ellos no se encuentra Rodrigo Rato, quien según ha podido saber Efe no tiene intención de entregar el carné. El PP no ha comunicado los nombres de estas tres personas porque según han explicado fuentes populares no puede dar información de sus militantes para no vulnerar la ley de protección de datos. La intención del PP, según recordó el pasado lunes el 'número tres del partido', Carlos Floriano, es seguir el procedimiento habitual en este tipo de casos: una vez abiertos los expedientes informativos se procede a la investigación que dirige el instructor.

Una vez concluidas dichas pesquisas será cuando el Comité decida si abre expediente de expulsión y después, en su caso, si decreta la expulsión definitiva del partido. De cualquier modo, la dirección del PP ya ha advertido de que se llegará hasta el final en esta investigación y sin distinciones por este hecho "detestable" -en palabras de Floriano-, por lo que no descarta la expulsión de Rato. Esta mañana en el Congreso, el presidente de la Cámara, Jesús Posada, ha defendido que el partido siga los "pasos" preceptivos para esta investigación antes de tomar una decisión "a toda velocidad", y para que dicha decisión sea "fundada".

Por su parte, el diputado Vicente Martínez Pujalte ha asegurado esta mañana que el Comité de Derechos y Garantías del partido no va a expulsar a nadie "sin oirle" antes y ha criticado en este sentido la forma de actuar del PSOE. Por otra parte, en su reunión de esta tarde, el Comité de Derechos y Garantías del PP también ha decidido nombrar secretario en funciones de este órgano a Juan Carlos Vera, ya que este cargo lo ocupaba el veterano dirigente del partido Carlos Argos, fallecido el pasado mes de agosto. La Junta Directiva Nacional -órgano máximo entre Congresos-, designará, en su momento, al secretario del Comité.