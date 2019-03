Coca-Cola reabrirá la planta de Fuenlabrada como centro logístico mientras los sindicatos exigen que sea en las mismas condiciones

La empresa ha informado en un comunicado que la planta se reabrirá como centro de operaciones industriales y logísticas, dando soporte a la red nacional de la compañía, pero abandonando su labor productiva como embotelladora, algo que las organizaciones sindicales rechazan.

"La sentencia dice que nos tenemos que incorporar a nuestro puesto de trabajo en las condiciones que teníamos con anterioridad, por lo que tiene que ser un centro productivo. Si las líneas de producción no existen, no pueden incorporarse los trabajadores de las líneas de producción, de forma que no se puede dar cumplimiento a la sentencia", ha declarado el portavoz de CCOO en la planta, Juan Carlos Asenjo, en alusión a la sentencia de la Audiencia Nacional y ratificada por el Tribunal Supremo.

"Están presionando para que aceptemos una recolocación diferente para activar el consumo, pero no vamos a aceptar ningún proyecto industrial alternativo", ha afirmado Asenjo, que ha asegurado que "el conflicto continúa", por lo que se mantendrá el campamento instalado frente a la planta y se mantiene la convocatoria de una manifestación por esta cuestión esta tarde a las 19.00 horas en la Puerta del Sol.

Por su parte, el portavoz de UGT en la compañía, José María González, ha indicado que están estudiando el plan industrial de la empresa, pero que piden que "se abran las líneas de producción, si no son las 11 que había antes, pues seis o siete", pero que la prioridad es que haya "despidos cero".