La CEOE cree que no se creará empleo hasta la segunda mitad de 2014

Las previsiones económicas presentadas por el secretario general de la CEOE, José María Lacasa, para 2013 y 2014 han mejorado para este año en tres décimas, y la patronal espera una caída del PIB del 1,2% frente al 1,5% calculado anteriormente.



El documento añade que la recuperación prevista para 2014 "será modesta" y mantiene su estimación de que el PIB crezca el 0,8%. No obstante, advierte del elevado desempleo para este año y mantiene una previsión de tasa de paro del 26,4% que bajaría al 25,8% en 2014.

Lacasa ha explicado que la patronal es "moderadamente optimista" porque detecta que la economía "ha tocado fondo", y que las perspectivas para los próximos trimestres llevarán a tasas de crecimiento positivas que, aunque no serán generalizadas para todos los sectores, "sin duda son una buena noticia". Según el informe de la CEOE, el PIB podría estabilizarse e incluso crecer unas décimas en la segunda parte del año.



La demanda interna seguirá teniendo una aportación negativa al PIB en el entorno del 3,3%, siendo la inversión de bienes de equipo el único componente que no decrecerá.

Destaca la fortaleza del sector exterior y su contribución positiva al PIB, aunque con una magnitud no tan elevada como hace unos meses, pese a que las exportaciones han crecido de forma muy positiva y seguirán siendo "apoyo para la recuperación".

Lacasa ha señalado, además, la mejoría de la balanza por cuenta corriente, que arroja ya superávit, así como la disminución de los costes laborales, que "han permitido recuperar prácticamente toda la competitividad perdida".

No obstante, ha advertido de que sigue habiendo debilidades como la elevada tasa de paro, y ha confiado en que la moderación salarial se mantenga en 2014 y la reforma laboral avance con nuevas propuestas sobre contratación y negociación colectiva.

"La reforma laboral no se acaba, hay que seguir haciendo cambios para conseguir un modelo de estabilidad en el empleo", ha dicho Lacasa.

Ha asegurado que en materia de contratación a la CEOE le parece "muy bien" la propuesta del Gobierno de reducir el número de contratos, y ha abogado por mejorar los modelos de contratación a tiempo parcial y de formación para los jóvenes.

"En la actual coyuntura estas dos modalidades contractuales pueden tener un cierto recorrido y ahí hay que avanzar a corto plazo", ha aseverado, tras recordar que en España el contrato a tiempo parcial está en tasas muy bajas respecto a la media comunitaria.

En el mismo sentido, ha indicado que el modelo de contrato de formación para jóvenes debería ser "un poco más contundente". Sobre la negociación colectiva ha propuesto a los sindicatos un nuevo modelo para "modernizarla". Por su parte, la jefa del servicio de Estudios de la CEOE, Edita Pereira, cree que España ha tocado ya "máximos de tasas de paro", y calcula que la caída de ocupados sea de 550.000 en 2013 y cercana a los 20.000 en 2014.