Cayo Lara: "Son los presupuestos del paro, la pobreza y el pesimismo"

Mientras el ministro Montoro presentaba los presupuestos para 2014, los 'yayoflautas' ocupaban una sede de la Seguridad Social en Barcelona. Protestan, dicen, contra un nuevo recorte en las pensiones. "¡Qué nos lo expliquen! A lo mejor ellos tienen un sistema que nosotros no entendemos porque somos viejos", afirmaba una señora.



Desde el grupo socialista no ven diferencias con los dos presupuestos anteriores. "Los dos presupuestos anteriores eran falsos. No esperábamos nada distinto de los de 2014", explica Soraya Rodríguez, portavoz del PSOE en el Congreso.



El resto de grupos habla de presupuestos "tramposos" que "aumentan la pobreza". Cayo Lara, coordinador federal de IU, sostiene que "son los presupuestos de las tres 'p': paro, pobreza y pesimismo". Desde los sindicatos no creen que estos sean los presupuestos de la recuperación. "Serán los presupuestos del estancamiento y los recortes", afirma el secretario general de UGT, Cándido Méndez. Reacciones a unos presupuestos que sólo acaban de presentarse.