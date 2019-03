El campo se queda sin jóvenes: "Mamá, quiero ser agricultor, pero no me dejan"

José es una especie en extinción entre los agricultores españoles porque sólo el 5% de ellos es joven. Cientos de ellos se han manifestado en Madrid bajo el lema "Mamá quiero ser agricultor, pero no me dejan".

Aunque las solicitudes para las ayudas han crecido en un 80%, jóvenes como Inma ven su futuro muy negro. "Lo normal es que la gente que se dedica a la agricultura sea por tradición familiar. La gente que no tenemos antecedentes familiar en el sector agrícola, lo tenemos aún más complicado".

El retraso en el pago de ayudas, los drásticos recortes y la ausencia de crédito bancario son los principales problemas.

Joaquín también trabaja entre campos, pero los de la federación andaluza de tenis. Tiene que trabajar aquí para poder mantener su explotación ganadera al no recibir ayudas. Se fija 2016 como objetivo para ser rentable, si no tendrá que dejarlo. "Empleo la mitad de mi sueldo mensual en el sustento de mis vacas, me gusta muchísimo el campo.