Caja Madrid admite que las preferentes no eran un producto para particulares

El expresidente de la filial de Caja Madrid que emitió sus preferentes, Carlos Stilianopoulos, ha dicho en la Audiencia Nacional que desconoce por qué se vendieron a particulares, aunque ha defendido que el folleto de emisión, que estudió durante cuatro horas antes de firmarlo, era "impecable". Fuentes jurídicas han informado al término de su declaración ante el juez Fernando Andreu de que Stilianopoulos, que presidió la filial de Caja Madrid hasta marzo de 2013, ha respondido al fiscal Anticorrupción que en ese tiempo comprobó que los folletos advertían de todos los riesgos y cumplían con todos los requisitos.

Stialianopoulos, que fue el firmante de los dos folletos de las emisiones de 2004 y 2009, redactados por los despachos Cuatrecasas y Garrigues, respectivamente, ha dicho además que ambos eran "impecables" porque contaban además con el visto bueno de dos expertos independientes. Ante la pregunta de la Fiscalía Anticorrupción de por qué se destinaron al público minorista, el que fuera también director de Negocio de Caja Madrid ha explicado que Caja Madrid Finance Preferred era un "vehículo vacío" para emitir preferentes en el mercado institucional, en el que él era experto. Y ha contestado que no sabe por qué se comercializaron entre minoristas, competencia que correspondía a la matriz.

Según varios documentos que constan en esta causa, las emisiones de participaciones preferentes, que sumaron 3.246 millones, se colocaron en un 96,2 % a inversores minoristas (3.123 millones), mientras que los institucionales se hicieron con los otros 123 millones, el 3,8 %. De los minoristas, el 43 % eran mayores de 65 y el 63 % tenía más de 50 años.

El pasado lunes, el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa defendió que mientras estuvo al frente de la entidad, los preferentistas cobraron los intereses de estos productos y consideró que los minoristas o jubilados no tienen por qué ser unos "ignorantes financieros". Este jueves también ha comparecido otro exvocal de la filial, José Luis Sánchez Blázquez, que se ha desvinculado de la comercialización de preferentes, puesto que Caja Madrid Finance Preferred era un mero "vehículo instrumental" para su emisión.

Por último, el exvocal Álvaro Canosa, que también firmó el folleto de 2009, ha afirmado que no tenía ningún margen de decisión y que se limitó a comprobar que éste era coherente con el acuerdo de emisión. En todo caso, ha recalcado que Caja Madrid Finance Preferred no actuó como colocadora, de lo que se encargaron Caja Madrid y Altae. El viernes está previsto que el magistrado concluya la ronda de interrogatorios a exconsejeros y exdirectivos de la entidad que inició el pasado lunes con los del exresponsable de Bancaja Eurocapital Finance Preferred Aurelio Izquierdo y el ex director general de esta caja José Fernando García Checa.

Sobre esta causa, el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, ha indicado que la "estafa" de preferentes de Caja Madrid constituyen un delito de "lesa patria". Además, ha lamentado que el Consejo de Administración estuviese "de adorno" mientras la Comisión Ejecutiva "tramaba todo", después de que muchos de sus miembros hayan apuntado esta semana directamente contra este departamento.