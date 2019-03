Cádiz, el epicentro del paro en España con el 37,16%

Con casi 70.000 habitantes se levanta Sanlúcar de Barrameda en el primer día de mayo. Es la localidad con mayor tasa de desempleo de España con un 49.6%, según la EPA. "Hay mucha calidad de vida, pero el trabajo está mal", explica una vecina.

Muchos locales están cerrados y los jóvenes han tenido que emigrar, ellos son los más perjudicados. "No me quedó más remedio", relata un joven. Sin embargo, otros se resisten. Como Álvaro, tiene 32 años y ha decidido volver a estudiar. "A ver si me hago cursos de montador aeronáutico y puedo entrar en lo que hay ahora", piensa.

Una situación que, incluso, ha empeorado. A principios de 2015, Sanlúcar se situaba entre las diez primeras con más desempleados. Ahora, es la primera. "Aquí hay once restaurantes, no somos todos competencia, pero sí debemos tener todos calidad porque todos necesitamos comer", explica un hostelero. El turismo, la manzanilla y la agricultura ayudan a digerir estos datos, sin duda, preocupantes para todos.