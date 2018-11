Black Friday 2018: Más de 500 pequeños comerciantes de toda España plantan cara a las grandes marcas y se niegan a hacer descuentos

Leticia abre su tienda de ropa, pero teme no tener ventas. "Esta semana, por ejemplo, las ventas son muy tristes por no decir malas", cuenta. Se ha sumado a la plataforma 'Pido un cambio': pequeños comerciantes de toda España que han decidido no aplicar descuentos.

En plena celebración del Black Friday, aseguran que es imposible seguir el ritmo de promociones de las grandes marcas. Leticia afirma que "si no es 'mid season' es Halloween y, si no, cualquier otra cosa como el día sin IVA". "Todo el día, continuamente, están haciendo bombardeo de promociones y el pequeño comercio no podemos seguir ese ritmo", lamenta.

Bárbara es una de las organizadoras de la plataforma que nació a principios de noviembre. Un pequeño descuento puede llevarle a perder dinero y explica: "No es por el hecho de no hacer descuentos o rebajas, sino porque no podemos hacer frente a todo lo que hay detrás".

"Porque a nosotros no nos rebajan la ropa cuando la compramos, no nos hacen descuentos en los alquileres, en la Seguridad Social, ni en las facturas. Ese margen es el que cubre el pago de nuestros gastos", apostilla.

Por eso, se unen para pedir que se modifique la ley marco de comercio y que se regulen los periodos de descuentos y la libertad de horarios. Rocío, propietaria de una tienda de bicicletas, afirma que "las ventas en navidades, que es tradicionalmente una buena campaña para el comercio pequeño, se está perdiendo porque parece que la gente ya aprovecha y hace las compras en esta fecha".

Las bicicletas de Rocío no tendrán descuento estos días, pero ella sigue confiando en sus clientes. "La gente que viene al pequeño comercio va a seguir viniendo aunque no hagamos Black Friday, eso lo tengo claro", asegura.

Un pequeño gesto de unos empresarios que, como David, están dispuestos a plantar cara a Goliat y sus descuentos.