Barcoj ante el juez: "Blesa me comunicó que me iba a dar una tarjeta y se me dijo que podía utilizarla con flexibilidad"

Blesa, Rato y Barcoj son acusados y acusación en la trama de las 'tarjetas opacas'. El juez Andreu busca al ideólogo de esta práctica pero, lejos de encontrar un atisbo de responsabilidad, choca de frente con dos argumentos evasivos: no tenía conocimiento de ello o la culpa fue de mi compañero en Caja Madrid.

Idelfonso Sánchez Barcoj se aferró en sede judicial a esta última línea de defensa. El exdirector financiero de Caja Madrid afirmó ante el juez: "A mí me lo comunicó el presidente que se me iba a dar una tarjeta y físicamente me la dio el director de medios (Manuel Gutiérrez). El presidente era el señor Blesa".

"A mí lo que se me comentó es que era un complemento retributivo"

Con este argumento Barcoj se desmarca de la tesis que sostiene que él distribuía las 'tarjetas black' entre los consejeros de Caja Madrid. Señalado el presunto jefe, se centra en su 'modus operandi'. "A mí lo que se me comentó es que era un complemento retributivo, que se podía utilizar con flexibilidad".

El fiscal encuentra interesante esta característica, ¿a qué se refiere con la flexibilidad? Barcoj constata el hecho más indignante del caso, 'los 86' de Caja Madrid tenía barra libre: "Porque al tener una tarjeta de empresa la podías utilizar tanto para temas privados como para temas de la empresa, tenía esa flexibilidad".

El uso de las tarjetas podría ser constitutivo de varios delitos, entre ellos el de fraude fiscal. Queda por ver a quién se le puede imputar. "Cuando nos llegaba la comunicación de final de año nos decían por qué conceptos teníamos que declarar y por qué conceptos no se declaraba", relata Barcoj ante el juez. El fiscal pregunta por las tarjetas y el exdirector financiero de Caja Madrid sentencia conciso: "Este concepto no se incluía, que yo recuerde, no".

"En Bankia no había tarjetas, a finales de febrero Rato me comunicó que me daba una"

Tras dejar en su declaración el nombre y cargo de Miguel Blesa, el financiero descarga su gestión sobre los hombros del otro presidente, Rodrigo Rato: "En Bankia no había tarjetas porque es una entidad nueva. A finales de febrero el presidente ejecutivo a mí me comunicó que me daba una tarjeta. A saber, Rodrigo Rato. Que para mí fue chocante porque el Real Decreto 2/2012 que se acababa de publicar nos limitaba la retribución a 600.000 euros".

A pesar de su sorpresa, Barcoj continúa utilizando las tarjetas. También ahí encuentra el parapeto del exmilitante temporal del PP: "Si no hay una autorización, si en el managmo de la declaración de Bankia al presidente se le ha pasado pedir la autorización, ya está, no hay más que decir. Dime cuánto es el importe de la tarjeta y te lo abono".

Al final de la claración sale el argumento estrella, el desconocimiento: "Esas percepciones en Caja Madrid yo nunca he entendido que fueran ilegítimas. Si lo tengo que devolver, a quién me digan que lo tengo que devolver", matiza complaciente Sánchez Barcoj.