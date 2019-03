Los bancos griegos abren, pero sólo para pensionistas y parados sin tarjeta de crédito

MILES DE COMERCIOS ESTÁN AL BORDE DEL COLAPSO

Muchos parados griegos han podido ir por primera vez a los bancos a sacar dinero en efectivo. Han abierto algunas sucursales para quienes no tienen tarjeta de crédito y que no han podido sacar efectivo en estos 11 días ya de corralito. Muchas empresas han adelantado las vacaciones ante la escasez de demanda y los comercios con proveedores extranjeros ven peligrar el suministro, ya que no pueden pagarles.