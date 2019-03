Alexis Tsipras pide el 'no' en el referéndum: "Los ultimátum a veces se convierten en un 'boomerang'"

EN UN ACTO DE CAMPAÑA EN LA PLAZA SYNTAGMA

El primer ministro griego, Alexis Tsipras, ha pedido a los ciudadanos "hacer nuevamente historia en el lugar donde nació la democracia" y decir 'no' a los "ultimátum" de los acreedores. "El pueblo heleno probó varias veces en su historia que sabe responder a los ultimátum. Los ultimátum a veces se convierten en un 'boomerang'. Os llamo otra vez a escribir Historia. Os llamo otra vez a decir 'no' a los ultimátum", dijo Tsipras en el acto de campaña en favor del 'no' en el referéndum que se celebrará el domingo.