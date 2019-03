Los actores contra Montoro: "Yo te pago tu trabajo con mis impuestos, así que apechuga"

Es la forma que tiene el Ministro Montoro de reaccionar en muchas ocasiones ante las críticas.Tras una gala de los Goya como la del domingo pasado, Montoro aprovecha el Senado para vengarse con esta insinuación: "No nos ha hecho falta Depardieu, ¿sabe por qué? Porque alguno de nuestros famosos actores no pagan impuestos en España”.

Como Montoro no da nombres, es de suponer que se refiere a actores que trabajan fuera de España y que por tanto no tributan aquí, algo, por cierto, completamente legal.

"Estamos metidos en un proceso de corrupción que conocemos todos, y no son precisamente actores o trabajadores quienes están defraudando a Hacienda”, explica Iñaki Guevara, Secretario de la Unión de Actores.



Algunos profesionales han explotado. Como el actor Armando del Río, que le ha dedicado esta durísima carta al Ministro: "Montoro, pequeño Golum. Si te jode lo que se dice en una Televisión pública tienes dos opciones, o joderte, que las críticas van con el cargo, o dejar de emitir en TU televisión nada en lo que salga un actor, músico, pintor, escultor, escritor y demás subvencionados”. Y Del Río termina pidiéndole a Montoro que se calle.



Pero no es la primera vez que Montoro se defiende con graves insinuaciones. Ya lo hizo por ejemplo después de que CiU pidiera su comparecencia, cuando Montoro aprovechó para insinuar la existencia de cuentas en Suiza de Más y Pujol.



"Quien tiene que comparecer es el que tiene cuentas en Suiza no declaradas, ese es el que tiene que comparecer", pedía el jefe de la Agencia Tributaria meses antes de que se destapara el escándalo Bárcenas.