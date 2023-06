Más de 414,1 millones de pasajeros utilizaron el transporte público en abril, un 17,1% más que en el mismo mes del año 2022, según datos del Instituto Estadístico Español, que destaca el importante incremento registrado en los movimientos por ferrocarril. "Yo he descubierto el tren, hasta ahora no lo cogía, pero con los descuentos sí me rentan", señala una usuaria, Valeria, desde la estación de Chamartín.

El transporte urbano aumentó un 19,6% en tasa anual y el interurbano un 18,6%. Dentro del interurbano, destaca especialmente el incremento del 21,6% en el transporte por ferrocarril. "Yo ahora en el Cercanías pago solo 10 euros por cuatro meses, y en gasolina estaba pagando más de 150 euros", reconoce otro usuario, Jorge, tras salir del Metro de Madrid.

Detrás de estos números está la bonificación en el transporte público. Por ejemplo, en Madrid los trenes de Cercanías son gratis durante todo el año 2023. La duda está en saber que pasará con los descuentos en los transportes que gestionan los Ayuntamientos y las comunidades.

En la Comunidad de Madrid, la presidenta Ayuso todavía no ha desvelado si mantendrá el descuento del 60% que rige hasta ahora. "Es una cosa de dos, así que esperaremos a lo que haga el Gobierno centra", ha asegurado. Le ha respondido este mismo lunes la vicepresidenta Nadia Calviño: "Lamentamos que la Comunidad de Madrid no lo prolongue".

Calviño: a partir de julio "se tendrá que evaluar la medida"

Entre las ayudas que caducan el próximo 30 de junio también se encuentra la reducción del precio de abonos y títulos multiviaje de transporte público (no así el descuento de Cercanías de Renfe y media distancia, que se mantiene todo el año), el descuento de 20 céntimos por litro en los combustibles para el sector del transporte profesional por carretera o las ayudas a las comunidades autónomas y ayuntamientos para la gasolina de los autobuses públicos.

El Gobierno bonificó con un 30% el transporte público del resto de administraciones siempre que se comprometieran a aumentar este descuento hasta el 50%, medida vigente hasta el 30 de junio.

"A partir de esa fecha se tendrá que evaluar la medida, la coyuntura económica y las previsiones para poder adoptar la decisión más adecuada", aseguran desde el PSOE.

En cualquier caso, han recalcado que, al margen de las medidas aplicadas por el Gobierno central, depende de las comunidades y ayuntamientos aplicar los descuentos que consideren oportunos, ya que se trata de transporte público de su competencia.

"Es el caso por ejemplo de la Comunidad de Madrid, que ha dejado muy claro que es incapaz de aplicar incentivos por iniciativa propia en el transporte público. Lo vimos hace seis meses y lo vemos ahora de nuevo. El Gobierno de Ayuso parece que vuelve a desechar aplicar por ejemplo los descuentos en el metro, en este caso a partir del 30 de junio, transporte público que, recordemos, es de su competencia", han reiterado.