"Yo lo que quiero decir por megafonía es que Julen esta vivo. Soñamos con eso", explica Juan Godoy, presidente del CD El Palo

"Me despierto muchas veces a las tres de la mañana y pongo la televisión para ver si escucho alguna noticia de que ya ha salido. Y cuando escucho ocho horas más, un día mas... me entra en el cuerpo un algo que no sé ni lo que es", cuenta desconsolado Godoy.

Todo el barrio de El Palo, donde vive Julen, sufre con el complicado y agónico rescate del pequeño. El club de fútbol del barrio, donde jugó el padre de Julen, vive con tristeza y desesperación el pasar de los días.

"Estamos locos porque salda ese niño vivo de ahí. Y el niño jugará en el Palo, dentro de uno o dos años, pero jugará", asegura el presidente del CD El Palo.