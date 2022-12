El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, calificó como "fundamental" para la plantilla blaugrana al mediocentro croata Ivan Rakitic y afirmó que trabaja para aumentar el palmarés del club en lugar de "hacer negocio", en la víspera de enfrentarse al Real Valladolid en Zorrilla en la segunda jornada de LaLiga.

"Ivan es un jugador fundamental para el Barça. Pienso contar con él, sus números están ahí. La importancia que ha tenido en el equipo la conocemos todos. De la misma manera que nosotros nos fijamos en jugadores de otros equipos otros se fijan en los nuestros. Espero que esté aquí", manifestó en rueda de prensa.

Para el técnico azulgrana, Rakitic "es uno de los mejores" del mundo en su puesto y "sabe" a lo que juega el Barça que "está involucrado". "No estamos para hacer negocio con un jugador. Estamos para ganar y para que la sala de trofeos sea más grande", dijo ante el presunto interés del Paris Saint Germain.

Preocupado por el césped

En este mismo sentido, se pronunció sobre los 'casos' de Rafinha y Paco Alcácer y su probable marcha al Real Betis. "Rafinha es un jugador que nos puede ayudar y que lo ha hecho en esta pretemporada. Lo que trataremos es de tener un equipo en condiciones de afrontar toda la temporada. Son dos jugadores que están con nosotros y cuento con ellos", indicó.

Respecto al Valladolid, dijo que los equipos recién ascendidos "juegan con su entusiasmo y la alegría de volver a jugar en Primera". "Es el caso del Valladolid, que es de Primera y circunstancialmente ha estado en Segunda, y del Huesca. Los partidos fuera de casa son complicados, el año pasado nos costaron", recordó.

A su jucio, el equipo de Sergio González hizo un "gran ejercicio de táctica defensiva" en su debut contra el Girona. "Juega muy ordenado, con las líneas juntas y sale rápido a la contra. Plantearán un partido muy parecido. Me preocupa el rival, pero no voy a negar que el estado del césped es algo que tengo en la cabeza. No es normal jugar un partido y plantar el césped cuatro días antes", lamentó.

Idéntica preocupación tiene con el estado de la hierba del Camp Nou, que en la primera jornada contra el Alavés también presentó deficiencias. "El otro día no estaba en su mejor momento. Venimos de un mes de una ola de calor importante. Lo estamos sufriendo también con el campo de entrenamiento. Esperemos que todo se normalice", deseó.

"¿Huelga? Ya lo veremos"

Por otro lado, ante la posibilidad de que el Girona-FC Barcelona sea uno de los encuentros de LaLiga que se disputen en Estados Unidos, dijo que no tiene noticias. "Conmigo no ha hablado nadie. Vamos a esperar a ver cómo van los meses y cuando llegue nos pronunciaremos. ¿Huelga? Ya lo veremos. Lo único que los jugadores están diciendo es que les tengan en cuenta y, a la larga, les tendrán en cuenta", justificó.

No se pronunció sobre si el Real Madrid debe reforzarse para cubrir el hueco de Cristiano Ronaldo y ante su posible renovación prefirió ser prudente.

"No he hablado con nadie del club. Estamos en agosto y sabemos cómo van las cosas en los clubes. Me parece prematuro para esto. Es un absurdo que entremos en ese tipo de cosas porque sabemos lo que queda por delante. Mañana tenemos un partido y todos sabemos lo que pasa cuando no ganas un partido", indicó.