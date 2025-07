La viral reacción de Federer a la lesión de Dimitrov en Wimbledon: ¡Totalmente helado!

Roger Federer fue espectador de lujo en la jornada de Wimbledondel 7 de julio. El tenista suizo presenció desde el palco los encuentros de Novak Djokovic, Mirra Andreeva y como no, el de Jannik Sinner, que cerraba la jornada.

El enfrentamiento entre el número uno del mundo y Grigor Dimitrov fue el partido más reseñable del día por varios motivos. No solo por cómo estaba jugando el búlgaro, sino por su triste y repentino final por la lesión del veterano jugador.

Las lágrimas de Dimitrov por sus dolencias en el pectoral derecho, y consciente de que estaba muy cerca de obrar una gesta, conmocionaron a todos. Las cámaras del 'Center Court' de Wimbledon captaron rápidamente la imagen de Roger Federer contemplando la escena.

Levantado de su asiento, totalmente petrificado y con la boca entreabierta, el campeón de 20 Grand Slams no se podía creer la lesión de Dimitrov. Las redes sociales se hicieron eco de esta imagen y no pararon de proliferar las publicaciones acerca de esta reacción.

El shock de Federer ante esta situación es evidente teniendo en cuenta que el número uno del mundo estaba contra las cuerdas. Dos sets abajo y empatado a dos juegos en la tercera manga. El italiano se salvó pero está a la espera de confirmar si las molestias en el codo pasan a mayores.

