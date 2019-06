Mario Vilella explica su iracunda reacción en un partido: "Solté mi ira en ese momento; no me gusta que la gente me vea así"

El tenista Mario Vilella ha hablado en exclusiva con laSextaDeportes sobre su tremenda reacción tras perder un partido en el Challenge de Shymkent (Kazajistán). El jugador acabó destroznado su raqueta después de golearla de forma violenta varias veces contra el suelo.

"Cuando lo ves detenidamente parece más. La mala gestión de las emociones... Al final es un mal día. Se puede decir que solté mi ira en ese momento", explica Vilella.

"En ese punto ya ni estaba. Un poco triste porque no me gusta que la gente me vea así. Momentos de frustración van a llegar, pero lo que hay que saber es manejarlos", indica el tenista español.

