Tras anunciar que regresa al circuito de la mano de la joven promesa canadiense Félix Auger-Aliassime (recibiendo por ello un 'palo' de Novak Djokovic), Toni Nadal ha asegurado que contaba con el visto bueno de Rafa antes de hacer pública la decisión.

"Ya dejé claro que sigo trabajando para mi sobrino en la Academia y no he dejado de ser su tío, siempre quiero que gane Rafa; si hay enfrentamiento entre ellos no me sentaría en el box, no tocaría, no me gusta engañar a nadie. Si a Rafa no le hubiese parecido bien, no hubiese vuelto con Aliassime", ha explicado en 'El Transistor'.

A su vez, preguntado por si vería a Rafa Nadal ejerciendo algún cargo en el Real Madrid en un futuro, Toni no ha dudado en señalar que sí, pero no en el lugar que actualmente ocupa Florentino Pérez.

"No veo a Rafa siendo presidente del Real Madrid pero sí le vería como directivo en un futuro. Es un apasionado del deporte y del Real Madrid", apunta el preparador.

Por último, a razón de las recientes elecciones a la presidencia del FC Barcelona ganadas por Joan Laporta, Toni Nadal ha afirmado que Víctor Font "le sigue pareciendo la persona idónea para presidir el Barça" (cabe recordar que estaba en el 'equipo' de Font en campaña).