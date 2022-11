Jelena Dokic, extenista profesional australiana nacida en Croacia, ha recordado en la cadena oceánica 'Channel 9' los terribles abusos que sufrió por parte de su propio padre cuando aún era menor de edad.

Este hecho es similar a otro que está abochornando al mundo del tenis, con un vídeo en el que un padre de origen chino golpea a su hija con gran dureza.

Por ello, la jugadora, de 39 años, ha hablado recordando lo que fue para ella vivir esa experiencia.

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CkaZ-x5pgio/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading||| Ver esta publicación en Instagram ]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/CkaZ-x5pgio/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading|||Una publicación compartida de JELENA DOKIC 🇦🇺🇦🇺🇦🇺 (@dokic_jelena)]]

"Fue repugnante ver ese vídeo, más aún tras haber pasado por esto", afirma la tenista.

Y relata lo que sucedió cuando tenía 16 años: "A una semana del US Open me patearon hasta que caí inconsciente, y no fue la única vez".

"Por desgracia, lo que sucede a puerta cerrada es todavía peor", cuenta.

Dokic continúa: "El padre y entrenador de esta niña ya había golpeado a otro en una academia de tenis hace unas semanas. Ahora le pega así a su hija".

"Me pregunto por qué pasa esto. Le expulsan de un par de clubes pero puede estar en otros e ir a torneos. Si esto pasa, el sistema está roto".