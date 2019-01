El tenista Andy Murray se ha sometido a una operación de cadera en Londres

El tenista Andy Murray se sometió a una operación de cadera en Londres, según publicó el escocés en sus redes sociales.

El de Dunblane ya sufrió otra cirugía en enero de 2018 en Melbourne y ha estado lidiando con dolores en la cadera desde hace más de 18 meses.

En la previa del reciente Abierto de Australia, Murray anunció su decisión de retirarse este año debido a los dolores y las lesiones, que no le han permitido rendir a su máximo nivel.

"Con suerte, este será el final de mi dolor en la cadera. Ahora tengo una cadera de metal", explicó el escocés en una foto de Instagram.

El exnúmero uno puso otra operación como una de sus opciones, aunque reiteró su deseo de retirarse este año en Wimbledon, torneo que ha ganado en dos ocasiones (2013 y 2016).

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BtNiST6FrYn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading||| ]]

[[LINK:EXTERNO|||https://www.instagram.com/p/BtNiST6FrYn/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading|||I underwent a hip resurfacing surgery in London yesterday morning...feeling a bit battered and bruised just now but hopefully that will be the end of my hip pain 😀 I now have a metal hip as you can see in the 2nd photo 👉👉 and I look like I've got a bit of a gut in photo 1😂]]