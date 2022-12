Taylor Fritz, el gran adalid del tenis de Estados Unidos de la actualidad, ha hablado en el portal 'Clay Tennis'. El tenista, de 25 años, derrotó a Rafa Nadal en Indian Wells y ha repasado todo lo sucedido en 2022, a la par que ha opina sobre la homosexualidad en su deporte.

"Estadísticamente debería haber algún tenista gay en el top 10, pero no creo que sea así. Que yo sepa no. Es extraño, un tenista homosexual sería aceptado", cuenta.

Y sigue: "No sé decir por qué nadie ha reconocido que es gay. Sería una gran noticia, pero quizá la gente no quiera ser el centro de atención".

En otro orden de cosas, habla sobre el tema de romper raquetas en el partido: "Creo que no debería estar prohibido. A los jóvenes les gusta que nos volvamos locos, pero con límites. No se puede poner a nadie en peligros".

"Si golpeas tu raqueta con la pista, no la sueltas y no hay nadie cerca, no hay problema. A los aficionados les encanta. Hay una razón por la que los partidos de Kyrgios están llenos", dice.

Para terminar, Nadal y Djokovic: "No sentiré alivio cuando se vayan. Tal y como están las cosas ahora es más fácil ganar un Grand Slam que antes. Poco a poco se va abriendo la puerta".