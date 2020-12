Aymen Ikhlef es un tenista argelino que ha sido expulsado del tenis para siempre después de que la Unidad de Integridad del Tenis haya descubierto que numerosas infracciones de las reglas del Programa Anticorrupción del Tenis.

Richard McLaren es quien ha llevado la investigación y que ha concluido que el tenista llegó a cometer hasta diez infracciones del TACP. Así pues, lo han sancionado prohibiéndole jugar de manera permanente o incluso asistir a cualquier evento de tenis.

Ikhlef fue declarado culpable de cuatro casos de amaño de partidos, de pedir hasta en dos ocasiones a otros jugadores que no se esforzaran lo suficiente, de no informar de tres enfoques corruptos y un cargo por no cooperar con la investigación de la TIU.

Además de no prohibirle volver a jugar de por vida el jugador también ha sido multado con 100.000 dólares.