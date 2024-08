Carlos Alcaraz se marchó del torneo de Cincinnati a las primeras de cambio. Lo peor, más que la eliminación, fueron las formas. Las maneras. El modo en que el murciano, medalla de plata en París 2024, se despidió de la pista norteamericana. Y es que pocas veces, por no decir nunca, se le ha visto así durante un partido.

Perdió los papeles. Simplemente. Tanto fue que incluso destrozó su propia raqueta debido a la frustración que sentía ante Monfils. Ante un jugador, en un encuentro, contra el que se sintió sobrepasado.

Por todo. Por incluso una pista que, como bien se sabe por las estadísticas, es la más rápida de toda la temporada del tenis. Y Alcaraz no pudo hacer nada.

"El peor partido de mi carrera"

Así estaba Carlos. Así habló una vez concluido un partido en el que perdió en tres sets... en un partido que además debió concluir el jueves pero que terminó en la jornada de viernes.

"Siento que ha sido el peor partido que he jugado en toda mi carrera. No he podido jugar. Ha sido muy complicado para mí", cuenta Alcaraz.

Y prosigue con esa idea: "Me quiero olvidar de este partido. Es imposible sacar nada bueno de todo esto".

"Ahora, a centrarse en Nueva York. Vamos a ir pronto, para tratar de entrenar y de adaptarme a estas pistas", sentencia Carlos.

Nada le salió bien desde que ganase ese primer set el jueves. Los otros dos, uno terminado el viernes y el otro jugado al completo en la jornada del 16 de agosto, un duro varapalo para Alcaraz.