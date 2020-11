Roger Federer es uno de los mejores jugadores del mundo y, a sus 39 años, aún se mantiene en lo alto de la ATP, pero todo tiene un origen y el suizo se ha sincerado en una entrevista para 'Becoming X'.

El tenista ha revivido su infancia en su país natal: "Crecí en Suiza, donde la educación siempre es lo primero y los deportes no son tomados como una forma de vida. Pero recuerdo jugar bádminton, ping pong o tenis en el patio de la casa de mis amigos y decía: 'Y el ganador de Wimbledon es… ¡Roger Federer!'. Me tiraba de rodillas y hacía como que levantaba el trofeo, soñaba con ganar Wimbledon".

Federer también jugaba al fútbol, pero en un momento determinado se dio cuenta de que tenía que elegir entre tenis o fútbol, y si se lo tomaba totalmente en serio. "Jugaba contra la pared, jugaba dobles con mis padres, jugaba dobles con mis amigos… ya entonces me di cuenta que el tenis es mucho más que simplemente golpear una pelota. También jugué al fútbol, lo disfruté pero tuvo que tomar una decisión y doy gracias de haber elegido el tenis", ha confesado el suizo.

Con tan solo 12 años se convirtió en campeón junior de su país y fue el momento en que decidió centrarse en el tenis y se tuvo que alejar de su familia para poder ir a entrenar en Lausana con Peter Carter. "Si juego de la forma en la que juego hoy, probablemente sea gracias a Peter", explica Roger. Sin embargo, poco después llegó un duro golpe para él, la muerte de su entrenador: "Fue muy trágico que haya fallecido en un accidente automovilístico en su luna de miel en Sudáfrica. La noticia me impactó y sacudió mi mundo. De algún modo fue si dijera: 'Bueno, voy a tomarme el tenis de manera muy seria'. No quería que se me recordara como un talento desaprovechado. Nunca olvidaré lo que pasó y le echaré de menos por siempre".

Para cerrar, Federer habló de qué significa para él ser no solo un gran deportista, sino ser un ejemplo a seguir para otras personas. "Ser número 1 del mundo y ganar Wimbledon fue algo muy importante para mí. De alguna forma, ser el líder del tenis masculino es algo que aprecia mucho. Para mí, los héroes son muy importantes. Cuando era niño, tenía a Edberg, Sampras, Becker, Michael Jordan… así podía tener la oportunidad de inspirar a otros, de darles algo también a otras personas. Si te apasiona lo que haces, sigue adelante, sigue creyendo, alcanza las estrellas. Hay que ser positivo y rodearse de las personas adecuadas", ha zanjado Federer.

El suizo ha hecho historia con los grandes números que ha logrado en el tenis, ha competido con algunos de los tenistas que ya han pasado a la historia y ha sido parte del gran 'Big Three'. Actualmente, está cuarto en el ranking de la ATP.