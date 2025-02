La respuesta de Sinner a su sanción por dopaje: "Siempre he aceptado que soy responsable..."

Sinner de cara a la final ante Zverev: "No me siento invencible"

El 'Caso Sinner' llega a su fin. Después de un año de incertidumbre y de momentos en los que parecía que Jannik se iba a librar de una sanción, el número uno del mundo ha aceptado una suspensión de tres meses impuesta por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA/WADA).

El organismo ha explicado el acuerdo a través de un comunicado e instantes después de que se conociera la noticia, ha sido el propio Sinner quien ha respondido a la resolución de uno de los casos de dopaje más mediáticos de la historia del tenis.

Cómo era de esperar, el número uno del mundo sigue defendiendo su inocencia: "Este caso había estado pendiente de mí durante casi un año y el proceso aún tenía que transcurrir durante mucho tiempo antes de que se pudiera tomar una decisión final, tal vez hasta finales de año".

"Siempre he aceptado que soy responsable de mi equipo y me doy cuenta de que las estrictas reglas de la WADA son una protección importante para el deporte que amo. Sobre esta base he aceptado la oferta de la WADA de resolver estos procedimientos con una sanción de tres meses", ha asegurado Sinner en un escrito oficial publicado por su equipo.

El italiano se sigue considerando inocente pero cree que por el bien de su equipo debía aceptar este acuerdo. Cabe recordar que Jannik no se perderá ningún torneo Grand Slam ya que la sanción terminará el 4 de mayo, semanas antes de que comience Roland Garros. Eso sí, torneos míticos como Indian Wells, Mutua Madrid Open o Conde de Godó no tendrán a entre sus concursantes al número uno del mundo.