La reflexión de Carlos Alcaraz antes de enfrentarse a Sinner en la final de Wimbledon

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se enfrentarán este domingo en la gran final de Wimbledon un mes después de que ambos se jugasen el título de Roland Garros en un partido que ya es de los mejores de la historia.

5 horas y 29 minutos duró una batalla que terminó llevándose el murciano... y que espera no volver a revivir.

Así lo aseguró entre risas tras vencer a Taylor Fritz en semifinales: "Solo espero no tener que estar cinco horas y media más en la pista. Pero si tengo que hacerlo, lo haré".

Sobre la final en París, Alcaraz aseguró que no la ha vuelto a ver a pesar de que sea el mejor partido de su carrera.

"No lo volví a ver. Solo unos pocos clips, para ser honesto. Algunos puntos. No mucho. Pero a veces sigo pensando en ese momento. Probablemente fue el mejor… no probablemente, fue el mejor partido que he jugado hasta ahora", explicó.

Es por ello que, reflexionando, explicó que espera otro partido de alta exigencia para ambos en la central londinense.

"No me sorprende que me haya llevado al límite, y espero eso el domingo. Estar al límite. Estar en el filo. Va a ser una gran final. Estoy emocionado", zanjó.