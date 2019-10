Rafa Nadal vive días intensos. El tenista balear se ha casado recientemente con Mery Perelló, un enlace en el que reconoció haber "disfrutado mucho". Eso sí, de momento, nada de luna de miel.

En la previa del Masters 1.000 de París, Nadal comentó que "ahora no" es el momento de celebrar la luna de miel. "He hecho lo que tenía que hacer. Me tomé semanas libres durante la temporada y lo decidimos así", afirma Nadal.

"En el tenis tienes que encontrar tus prioridades y decidimos cómo queríamos hacerlo. Nos tomamos tiempo libre antes de la boda y ahora hay que volver", asegura el tenista, que matiza que sí que se tomó el domingo libre tras la boda antes de volver a la rutina.

"Después, entreno lunes y martes; el miércoles vuelo a Kazajistán y el jueves por la noche aquí -en París-", comenta Nadal.

